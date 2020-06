Matura 2020: Język polski - poziom rozszerzony. Arkusz i odpowiedzi (8.06.2020)

zobacz galerię (2 zdjęcia) Maturzyści 2020 rozpoczęli egzaminy w poniedziałek 8 czerwca. O godzinie 14 część absolwentów szkół średnich przystąpili do egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Zobacz arkusz i przykładowe odpowiedzi. Robert Woźniak zobacz galerię (2 zdjęcia)

Matura 2020 z języka polskiego na poziomie rozszerzonym to egzamin, z którym uczniowie mierzą się 8 czerwca. Tu znajdziesz link do ARKUSZA z zadaniami oraz ODPOWIEDZI. CKE opublikuje arkusz z zadaniami około godz. 19. Wtedy dowiemy się też, jakie tematy przygotowano dla maturzystów, a nasi eksperci "Głosu Wielkopolskiego" przystąpią do rozwiązywania zadań.