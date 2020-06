Matura 2020: Maturzyści w maseczkach przystąpili do egzaminu z języka polskiego. Zobacz zdjęcia!

Zgodnie z obecnymi zasadami, maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki. Musi również przystąpić do co najmniej jednego przedmiotu do wyboru na poziomie rozszerzonym - maksymalnie do sześciu.

Jakie zadania znalazły się na arkuszu z języka polskiego na poziomie podstawowym? Poniżej publikujemy link do artykułu, gdzie znajdziecie około godz. 14 arkusz i prawidłowe odpowiedzi:

Sesja maturalna w terminie główny potrwa do 29 czerwca. W tym roku ze względu na pandemie koronawirusa nie odbędzie się część ustna egzaminu dojrzałości.