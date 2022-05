Matura 2022 - matematyka: Sprawdź POPRAWNE ODPOWIEDZI. Co było na egzaminie z matematyki na poziomie podstawowym?

Matura matematyka 2022 - poziom podstawowy 5.05.2022 - ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI

Za ich rozwiązanie będzie można uzyskać maksymalnie 45 punktów. Aby zdać maturę z matematyki, należy uzyskać min. 30 proc., a więc 13,5 punktów.

W TYM ARTYKULE OPUBLIKUJEMY ARKUSZE I ODPOWIEDZI DO MATURY Z MATEMATYKI