Matura 2022: Maturzyści zdawali matematykę na poziomie podstawowym. Czy matura była trudna? Zapytaliśmy maturzystów z Poznania

Matura z matematyki 2022 - poziom podstawowy

Podstawowa matura z matematyki odbywa się, jak zawsze, drugiego dnia, tuż po języku polskim. Matura z matematyki na poziomie podstawowym odbyła się w czwartek, 5 maja o godzinie 9. Jest to jeden z obowiązkowych egzaminów, z którego maturzyści muszą uzyskać min. 30 proc., aby go zdać. Na rozwiązanie wszystkich zadań uczniowie mieli 170 minut.

Arkusz maturalny z matematyki składa się z 3 grup zadań. Pierwsza to zadania zamknięte, do wyboru są cztery odpowiedzi, jednokrotnego wyboru. Każde zadanie punktowane jest w skali od 0 do 1.

Drugą grupą są zadania otwarte, które wymagają odpowiedzi i uzasadnienia. Tutaj można zdobyć od 0 do 2 punktów za jedno zadanie.