Matura 2023 z języka polskiego, poziom podstawowy. ARKUSZ + ODPOWIEDZI

Matura z polskiego 2023 trwa

Matura 2023. Język polski poziom podstawowy 4 maja. Tak wygląda egzamin

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym liczy od ok. 12 do 23 zadań. Uczeń za poprawne rozwiązanie całego arkusza może otrzymać maksymalnie 60 punktów. Arkusz CKE podzielony jest na trzy części:

Matura z języka polskiego. Ile trwa egzamin na poziomie podstawowym? Co można wnieść na maturę?

Maturzyści na napisanie egzaminu z języka polskiego mają 240 minut. Egzamin trwa od godz. 9.00 do 13.00. Łącznie, według danych CKE, około 272 400 osób w roku szkolnym 2022/2023, przystąpi do egzaminu maturalnego (w tym ok. 158 400 osób zdających egzamin w formule 2023). Na egzaminie z języka polskiego (poziom podstawowy) trzeba mieć ze sobą długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem, a także dowód osobisty. Nie jest możliwe korzystanie z żadnych pomocy. Osoby, które zdają egzamin w formule 2023, nie mogą korzystać ze słowników (ortograficznego i poprawnej polszczyzny), co jest zmianą w stosunku do roku ubiegłego.