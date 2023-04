Matura 2023. Kiedy matura z polskiego, matematyki i angielskiego? Harmonogram matur. Co trzeba wiedzieć o maturach?

Już w czwartek, 4 maja maturzyści usiądą przed kartami egzaminu maturalnego. Jest to zwieńczenie ich ciężkiej 4 letniej pracy.

Jakie przedmioty na maturze. Obowiązkowe i dodatkowe egzaminy

Absolwent obowiązkowo musi przystąpić do dwóch egzaminów ustnych z języka polskiego oraz obcego nowożytnego oraz egzaminów pisemnych z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Dodatkowo każdy z uczniów ma obowiązek przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu rozszerzonego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym.

Każdy z uczniów może przystąpić do 5 kolejnych egzaminów z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Łacznie uczniowie mogą napisać 6 egzaminów dodatkowych na poziomie poszerzonym. Przy czym absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego ma obowiązek przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym.

Matura 2023. Harmonogram egzaminów maturalnych

Matury ustne, kiedy się odbędą?

Ustna część egzaminów maturalnych powinna odbyć się od 10 do 23 maja 2023 roku. Wyjątek stanowią 14 oraz 21 maja. Są to terminy zarządzone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Natomiast dokładne terminy w których odbędą się egzaminy ustne w danej szkole, są ustalane przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych oraz dyrekcję.

Ile procent trzeba zdobyć, żeby zdać?

Uczniowie muszą uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz w części pisemnej oraz przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

Matura 2023: Kiedy wyniki?

Terminy egzaminów dodatkowych i matury poprawkowej 2023

Maturzystom, którym nie powiedzie się przy jednym przedmiocie i nie zaliczą go, będą mogli przystąpić do egzaminów maturalnych poprawkowych. Odbędą się one:

część pisemna- 22 sierpnia 2023 r., godz. 9.00

część ustna (język polski, języki obce nowożytne, mniejszości narodowych) - 21 sierpnia 2023 r.

Wyniki egzaminu poprawkowego zostaną ogłoszone w piątek 8 września 2023.