Matura 2023: Ruszył egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Odwiedziliśmy Zespół Szkół Samochodowych w Poznaniu. Zobacz zdjęcia!

Czym różnią się oba egzaminy?

Na rozwiązanie egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym w nowej formule maturzyści mają 180 minut, czyli o 10 minut więcej niż osoby zdające maturę w starej formule. Zadań zamkniętych i wielokrotnego wyboru będzie z kolei więcej, za to mniej do rozwiązania zadań otwartych. Maksymalnie zdobyć można 46 punktów.

A jak poszło im na egzaminie z języka angielskiego?

Co zrobić, aby zdać?

Oprócz nowej formuły matury, zmianie uległ też harmonogram i zamiast zdawać testu z matematyki zaraz po języku polskim - uczniowie pisali egzamin z języka angielskiego. W ubiegłych latach to matematyka była przedmiotem, który uczniowie zdawali na drugi dzień.

Aby zdać maturę, absolwenci muszą podejść do czterech egzaminów pisemnych i dwóch ustnych - z języka polskiego i obcego. Egzaminy pisemne z matematyki, języka polskiego i wybranego języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym trzeba zdać na poziomie min. 30 proc. punktów. To samo dotyczy egzaminów ustnych. Zatem, żeby zdać egzamin z matematyki, trzeba otrzymać minimum 14 punktów.

Warunkiem koniecznym do otrzymania świadectwa dojrzałości jest przystąpienie do egzaminu z jednego przedmiotu w formie rozszerzonej. W tym przypadku nie ma progu zdawalności.

Jakie egzaminy czekają uczniów w kolejnych dniach? Jutro maturzyści mogą podejść do egzaminu w formie rozszerzonej z języka angielskiego oraz filozofii. Już w środę czekają ich testy z wiedzy o społeczeństwie i języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym. Warto wiedzieć, że są to przedmioty do wyboru, maturzyści muszą podejść tylko do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym.