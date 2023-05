Matura 2023 z języka polskiego. Zobacz zdjęcia z XV LO im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu Natalia Krawczyk

4 maja o godzinie 9.00 absolwenci techników i liceów w całej Polsce przystąpili do egzaminu maturalnego z języka polskiego. To jeden z sześciu obowiązkowych testów, do których musi przystąpić maturzysta, aby otrzymać świadectwo dojrzałości. W galerii prezentujemy zdjęcia z XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu.