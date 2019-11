Matura próbna 2019: Jak Internauci postrzegają "egzamin dojrzałości"? Najlepsze MEMY o maturach

Matura próbna 2019 to szansa na to, aby sprawdzić swoją wiedzę przed właściwym testem. Egzamin dojrzałości, nawet próbny, to dla części spora dawka stresu. Niezależnie od podejścia do tego testu, przyda się porcja dobrego humoru. Zobaczcie najlepsze memy o maturach i maturzystach!

Matura próbna listopad 2019. Przed uczniami przedsmak egzaminu dojrzałości Matura próbna 2019 rozpocznie się we wtorek, 19 listopada i potrwa do piątku, 22 listopada. Na pierwszy ogień pójdzie j.polski, później matematyka, następnie j.obcy, a na końcu przedmioty dodatkowe.

19 listopada 2019 (wtorek) 09:00 Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym (170 minut)

14:00 Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym (180 minut) 20 listopada 2019(środa) 09:00 Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (170 minut)

14:00 Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym (180 minut) 21 listopada 2019 (czwartek) 09:00 Egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym (120 minut)

22 listopada 2019 (piątek) 09:00 Egzamin z przedmiotów dodatkowych (180 minut) Matura 2019 - jak Internauci komentują egzamin dojrzałości? Zobacz MEMY! Co oczywiste, największe emocje budzą egzaminy maturalne, które odbywają się w maju, jednak zarówno matury próbne jak i poprawkowe są dobrym momentem na naładowanie się porządną dawką humoru.