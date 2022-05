Matura z polskiego 2022, poziom podstawowy. Arkusze i odpowiedzi. Jak będzie wyglądał egzamin z polskiego 4.05.2022? Barbara Wesoła

Matura z polskiego 2022 na poziomie podstawowym już w środę, 4 maja 2022 roku od godz. 9. To jeden z przedmiotów obowiązkowych. Arkusze CKE będą dostępne w dniu egzaminu po godz. 14. W naszym serwisie znajdziecie także proponowane odpowiedzi z matury z polskiego. Jak będzie wyglądał egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym i co się do tej pory najczęściej powtarzało? Sprawdźcie!