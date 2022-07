Matury 2022: znamy wyniki! Jak poszło uczniom w Wielkopolsce? Ile osób nie zdało?

Wyniki matur 2022

Należy jednak dodać, że po raz pierwszy w 2022 r. absolwenci 4-letniego technikum (z lat 2006–2022) oraz absolwenci branżowej szkoły II stopnia (z 2022 r.), którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia jako absolwenci gimnazjum, nie mieli obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Wyniki matur 2022: ile osób nie zdało?

78 procent osób, które podeszły do egzaminu, zakończyło go w tym roku z powodzeniem i zdało maturę. 15,5 procent osób ma prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego, który odbędzie się 23 sierpnia tego roku. 6 procent zaś nie zdało więcej niż jednego przedmiotu, to znaczy, że będą mogli ponownie przystąpić do egzaminów w przyszłym roku.