Mecze na Bułgarskiej będą wyglądać zupełnie inaczej. Rozgrywki będą odbywać się m.in. bez maskotek i dziecięcej eskorty

Przede wszystkim Ekstraklasa S.A. apeluje, aby kluby podejmowały wszelkie działania zachęcających kibiców do pozostania w domach i niegromadzenia się w związku z organizacją spotkań ligowych. Wszystkie osoby pracujące na stadionie (z wyjątkiem piłkarzy i sędziów oraz trenerów przekazujących wskazówki zawodnikom) zostaną zobowiązane do zasłaniania ust i nosa do momentu opuszczenia przez nich obiektu.

- Na meczu nie będzie chłopców do podawania piłek. Wcześniej zostaną przygotowane 24 piłki, aby nie powodować opóźnienia gry. Montaż reklam musi zostać zakończony na 6 godzin przed rozpoczęciem zawodów, a montaż kamer na 3 godziny. Jakikolwiek catering jest zabroniony. Nie będzie również dziecięcej eskorty i maskotek – tłumaczył dyrektor operacyjny Ekstraklasy S.A. Marcin Stefański.