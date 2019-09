Medal dla każdego uczestnika i wsparcie gwiazd. Zbliża się XX edycja Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”

Aby im w tym pomóc, a przy okazji celebrując jubileusz, organizatorzy zaplanowali dla uczestników kilka niespodzianek. Pierwszą z nich jest decyzja o przygotowaniu pamiątkowego medalu dla wszystkich zawodników XX edycji Turnieju. Każde dziecko, które przystąpi do rywalizacji zostanie w ten sposób nagrodzone i – miejmy nadzieję – zachęcone do kontynuowania sportowej przygody. Polski Związek Piłki Nożnej chce tym samym pokazać, że docenia wszystkich zawodników, również tych, którym nie będzie dane zagrać w finale wojewódzkim czy ogólnopolskim.

Główne założenia i cele organizatorów pozostają niezmienne. XX edycja Turnieju ma być dostępna w jednakowym stopniu dla dzieci z całego kraju, które biorąc udział w rozgrywkach będą się po prostu doskonale bawić. Spędzą przy tym aktywnie czas, współpracując na boisku z kolegami i koleżankami, zawierając nowe przyjaźnie i nabierając nowych kompetencji. Część z nich złapie futbolowego bakcyla i rozpocznie regularne treningi, inni zostaną dostrzeżeni przez trenerów czy skautów i zrobią kolejny krok w stronę zawodowego grania. Bez względu na to, jak potoczy się dalej ich piłkarska przygoda, uczestnicy Turnieju mają w jego trakcie przeżyć wspaniałe emocje i gromadzić wspomnienia, które zostaną z nimi na długie lata.

W dotychczasowych edycjach Turnieju wzięło udział kilkudziesięciu uczestników, którzy potem znaleźli się w reprezentacjach Polski różnych kategorii wiekowych. Jubileusz to doskonała okazja, aby o nich i ich sukcesach opowiadać. Jak wyglądałaby drużyna złożona wyłącznie z piłkarzy i piłkarek mających w CV występ w rozgrywkach organizowanych przez PZPN? Kto, poza Arkiem Milikiem, Krzysztofem Piątkiem czy Pauliną Dudek, mógłby się w niej znaleźć? Odpowiedź poznamy w trakcie XX edycji dziecięcych zmagań.

Oprócz tysięcy młodych adeptów piłki nożnej, którzy wezmą udział w Turnieju i setek osób zaangażowanych w jego organizację, XX edycję zmagań wesprze grono ambasadorów. Będą to przede wszystkim postaci ze świata polskiej piłki, ale również dziecięcy idole, którzy choć kibicują, to zawodowo nie są związani z futbolem.

Swoje upominki otrzymają także trenerzy. Warunkiem jest zgłoszenie do rozgrywek co najmniej jednej drużyny i samo wzięcie udziału w Turnieju. Nagrody dla szkoleniowców będą różne, a łączyć je będzie charakter piłkarski. Co to będzie? To zależy od liczby drużyn zgłoszonych przez danego trenera.

„Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” to jednak nie tylko postaci z pierwszych stron gazet. To tysiące ludzi zaangażowanych po stronie organizatora, sponsorów i drużyn. Są wśród nich osoby związane z Turniejem od samego początku jego istnienia oraz takie, które w sposób wyjątkowy się dla niego przysłużyły. Jedną z nich jest pan Edward Tasior – trener, który swoje drużyny zgłasza do rozgrywek nieprzerwanie od I edycji.

Kolejną niespodzianką (na etapie wojewódzkim i ogólnopolskim) będą nowe koszulki turniejowe. Ich projekt został przygotowany specjalnie na XX edycję.

Zgłoszenia do Turnieju trwają do 30 września. Mogą ich dokonywać trenerzy i nauczyciele drużyn w trzech kategoriach wiekowych: U-8, U-10 oraz U-12. Na stronie www.zpodworkanastadion.pl należy kliknąć w przycisk „Zgłoś drużynę” po prawej stronie. Nastąpi wówczas przekierowanie do serwisu www.laczynaspilka.pl, gdzie – postępując zgodnie z instrukcjami – możliwe jest zarejestrowanie drużyny i zawodników. W razie pytań informacji udziela Dział Wsparcia PZPN: wsparcie@pzpn.pl, tel. 732 122 222.