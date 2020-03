Medale Młodej Sztuki 2020 „Głosu Wielkopolskiego”: Oni mają szansę je zdobyć! Poznajcie finałowe trójki nominowanych

Tym razem o nagrodach Medale Młodej Sztuki decydowała 27-osobowa kapituła. W jej składzie znajduje się wielu wybitnych twórców, szefów instytucji kulturalnych oraz uczelni artystycznych, animatorów, a także artystów wielu różnych dziedzin. W pierwszym etapie obrad kapituła przyznała aż 66 nominacji. Następnie jej członkowie przyznali punkty każdemu z nominowanych – ci, którzy otrzymali ich najwięcej, znaleźli się w finałowych trójkach, które przedstawiamy dziś na naszych łamach. Kto zdobył zdecydowanie największą ilość punktów w każdej z kategorii? Tegorocznych Medalistów poznamy już 16 marca!

Medale Młodej Sztuki są odzwierciedleniem tego, co ciekawego dzieje się obecnie w wielkopolskiej kulturze. Trendy i mody zmieniają się w niej jak w kalejdoskopie, ale jedno pozostaje niezmienne: by artysta odbiorcę zachwycił, zaskoczył, poruszył, musi tworzyć z pasją. – Medale Młodej Sztuki „Głosu Wielkopolskiego” mają unikalną właściwość: wyprzedzają czas. O trafności i jakości wyboru kapituły mogliśmy wielokrotnie przekonać się w kolejnych dekadach, gdy laureaci Medali, jako dojrzali artyści, odnosili wielkie sukcesy i zdobywali międzynarodowe uznanie – zauważa Adam Pawłowski, redaktor naczelny „Głosu Wielkopolskiego”. Dionizy Piątkowski, twórca festiwalu Era Jazzu i członek kapituły, podkreśla, że Medale Młodej Sztuki są okazją do „wyławiania” niezwykłych osobowości. – Cieszę się, że ten zestaw zawsze jest imponujący oraz różnorodny. Zarówno w przeszłości, jak i teraz, laureaci stawali się ważnymi ambasadorami kultury Poznania i Wielkopolski – twierdzi Piątkowski.