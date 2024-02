Medale „Pro Patria” dla członków wielkopolskiego oddziału Związku Sybiraków wręczone

Medale „Pro Patria” wręczone

Tadeusz Dębski

Maria Górska-Zajączkowska

26 czerwca 1941 r. została z rodziną wywieziona na Syberię do Kraju Ałtajskiego. Pracowała ponad siły, by zdobyć kawałek chleba. Do Polski wróciła w 1946 r. Przez wiele lat pełniła funkcję wiceprezesa Koła Poznań-Grunwald Związku Sybiraków. Jest także organizatorką pielgrzymek Sybiraków do Grodźca i na Jasną Górę. Przez wiele lat prowadziła kronikę Koła Grunwald i wielkopolskiego oddziału Związku.