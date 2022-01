Medyczna rewolucja! W Poznaniu zrobią protezy w kilkanaście godzin. Zamiast kilkadziesiąt tysięcy złotych, będą kosztować kilkaset Sylwia Rycharska

Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, naukowcy z Politechniki Poznańskiej stworzyli AutoMedPrint. W trakcie 4-letnich badań pomogli około 50 pacjentom, którzy dobrowolnie wzięli w nich udział. Ten etap niedawno się zakończył, ale na horyzoncie pojawiły się nowe projekty, podczas których zespół prof. Górskiego będzie rozwijać i udoskonalać to, co rozpoczął. Dlatego też pacjenci, którzy potrzebują ortezy czy protezy i chcieliby wziąć udział w badaniach (bezpłatnie), mogą zgłaszać się przez formularz dostępny na stronie internetowej automedprint.put.poznan.pl. Znajdą też tam bezpośredni kontakt do prof. Górskiego.

Orteza lub proteza w kilkanaście godzin? To możliwe na Politechnice Poznańskiej. Zespół pod kierownictwem prof. Filipa Górskiego przy ścisłej współpracy specjalistów z zakresu medycyny zbudował prototypowy system AutoMedPrint. Służy on do szybkiego i automatycznego projektowania oraz wytwarzania tych wyrobów – głównie dla dzieci – za pomocą druku 3D. Dzięki temu skraca się czas oczekiwania, a także zmniejsza się koszt – z nawet kilkudziesięciu tysięcy do kilkuset złotych.