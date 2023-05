Memy i demotywatory o maturze. Zobacz, z czego śmieją się maturzyści i internauci AM

Egzamin już za Wami? Teraz można się odstresować. Zebraliśmy dla Was zabawne obrazki, demotywatory i memy o maturze. Zobaczcie je w naszej galerii ---> Zobacz galerię (25 zdjęć)

Matura 2023 rozpoczęta. Lekko zestresowani maturzyści przystąpili do pierwszych egzaminów, a radośni internauci do tworzenia i rozsyłania memów, demotywatorów i zabawnych obrazków o maturach. Zobaczcie, z czego tym razem się śmieją i pamiętajcie, by podejść do tego z dystansem!