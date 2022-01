MEMY na Nowy Rok 2022. Z czego śmieją się internauci? Nowy rok, nowa ja! Zobacz najlepsze memy, demotywatory i śmieszne obrazki

Postanowienia noworoczne - memy na Nowy Rok 2022. Nowy rok - nowa ja!

Co roku to samo. Nowy rok - nowa ja! Nowy rok - nowy ja! Zapiszę się na siłownię, schudnę, rzucę palenie, będę się zdrowo odżywiać... Postanowienia noworoczne nie są Wam obce? Zapewne wiecie też, jak bywa z ich realizacją. Dla nikogo nie będzie więc zaskoczeniem, że to właśnie memy o postanowieniach noworocznych pojawiają się najczęściej. To jednak nie wszystko, co bawi internautów. Z czego jeszcze śmieją się w sieci?