Memy o Lechu Poznań po blamażu ze Spartakiem Trnawa. Cała Polska śmieje się z Kolejorza [GALERIA]

Lech Poznań sam wystawił się na pośmiewisko

Lech na długi czas nakrył się hańbą. W rewanżu ze Spartakiem nie zagrał nic! Myślał chyba, że rywal się położy i odda sprawę awansu za darmo. Guzik prawda! Słowacy walczyli o każdy centymetr boiska i zasłużenie awansowali do decydującej rundy.

To się w głowie nie mieści. Ćwierćfinalista zeszłej edycji Ligi Konferencji tym razem odpadł już na etapie III rundy. Nie miał przeciwnika takiej klasy co Pogoń Szczecin, a jednak razem z nią tego samego dnia zakończył przygodę z europejskimi pucharami.

Co pozostało Lechowi? Przeprosiny i walka o mistrzostwo. Tylko tytuł jakoś uratuje ten beznadziejny sezon. No kto by pomyślał przy Bułgarskiej, że w połowie sierpnia wszyscy będą mieć dosyć?!