Mery Spolsky, Nosowska i nie tylko. Zobacz, co robić w Poznaniu w weekend 22-23 kwietnia Marta Jarmuszczak

Najbliższy weekend (22 i 23 kwietnia), to dobra okazja, by udać się do teatru, kina czy na różnego rodzaju koncerty. Na najmłodszych czeka oferta Kina Muza. Poznaniacy mogą skorzystać z propozycji kulturalnych kilku instytucji. Wydarzenie odpowiednie dla siebie powinni znaleźć melomani muzyki chóralnej, gustujący w nietypowej sztuce koneserzy, miłośnicy kina, a nawet najmłodsi, którzy będą mieli okazję poznać świat kina i literatury.