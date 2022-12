Meteoryt spadł w Wielkopolsce! Znaleziono go dzięki nagraniu "To pierwszy taki przypadek w Polsce". Zobacz wideo! Weronika Błaszczyk

Meteoryt spod Antonina tuż po znalezieniu. K. Kmieciak

Latem 2021 roku w okolicach miejscowości Antonin (powiat ostrowski) spadł meteoryt. Został on uchwycony przez urządzenia Czeskiej Sieci Bolidowej. To pierwszy przypadek w Polsce, gdy udało się znaleźć meteoryt na podstawie nagrań wideo, zarejestrowanych przez kamery sieci bolidowych. Dopiero teraz potwierdziło to Narodowe Centrum Badań Jądrowych.