Mężczyzna zaczepiał dzieci w Poznaniu. Usłyszał zarzuty i trafił do aresztu, ale śledztwo umorzono. Dlaczego?

Pobili 16-latka na dworcu. Zmuszali go też do picia alkoholu

- To zatrzymanie nie byłoby możliwe, gdyby nie czujność jednego z taksówkarzy, którzy zobaczył, jak podejrzany mężczyzna zaczepia nastolatkę. To on powiadomił policję, zaś funkcjonariusze szybko udali się na miejsce. Chociaż mężczyzna już się stamtąd oddalił, to udało się go odnaleźć i zatrzymać - opowiadała po zatrzymaniu Iwona Liszczyńska z biura prasowego wielkopolskiej policji.

Ponadto okazało się, że chwilę przed zatrzymaniem 22-letni mężczyzna miał zaczepiać także dwoje innych dzieci. Ostatecznie 22-latek usłyszał cztery zarzuty i trafił do policyjnego aresztu. Zarzuty dotyczyły stosowania gróźb, stalkingu (nękania - dod. red.), naruszenia nietykalności osobistej oraz doprowadzenia do innej czynności seksualnej.

Ostatecznie śledztwo zostało jednak umorzone z powodu niepoczytalności mężczyzny.

