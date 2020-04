Mezo, Doniu i inni we wspólnej piosence. Zysk zostanie przeznaczony na walkę z koronawirusem

W czasie epidemii piosenka „Ocaleni”, w której zadebiutowała Zuzanna Markiewicz, nabrała jeszcze większego znaczenia. W końcu to właśnie osoby z obniżoną odpornością, w tym pacjenci onkologiczni, są teraz szczególnie narażone niebezpieczeństwo. To właśnie im artyści zadedykowali swój teledysk, jak również wszystkim służbom, które walczą z zagrożeniem – ratownikom, lekarzom i innym pracownikom sektorów publicznych. Każde udostępnienie klipu na Facebooku to jedna złotówka przeznaczona na zaopatrzenie placówek medycznych. – Klip do utworu został zrealizowany tuż przed przymusową blokadą w Polsce z udziałem minimalnej ekipy filmowej, z pełnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Jest to pierwszy klip w kraju z tyloma wykonawcami, którego premiera odbywa się w czasie bezwzględnej i utrudniającej życie kwarantanny spowodowanej przez COVID-19 – podkreślają artyści.

Akcja trwa do 4 kwietnia (do końca dnia, do godz. 24), jednak jej czas może zostać przedłużony.