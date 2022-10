Miał być wybieg dla psów, a są chaszcze. Mieszkańcy wściekli pytają: "Po co w takim razie głosować za projektami PBO?"

Głosowali. Ich projekt wygrał. Jego realizacji nie mogą się doczekać

Projekt zakładał utworzenie dwóch profesjonalnych wybiegów dla psów, na którym bawić by się mogły pupile mieszkańców Strzeszyna, Podolan, Krzyżownik-Smochowic i Kiekrza. Całość miała kosztować około 600 tys. zł, po ok. 300 tys. zł na jeden.

Opóźnienie w rozpisaniu przetargu wraz z rosnącą inflacją spowodowało jednak, że jeden wybieg to obecnie koszt blisko 500 tys. zł. Mieszkańcy Podolan i Strzeszyna zaniepokojeni pytają: „po co głosować w tym roku, skoro znowu to na czym nam zależy, nie powstanie?”.