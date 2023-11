Miał nawoływać do zabójstwa abp. Jędraszewskiego. Sprawa Marka M. wraca na wokandę w Poznaniu

Jak dowiedziała się we wtorek PAP, sprawa Marka M. zostanie rozpoznana przez Sąd Okręgowy w Poznaniu jeszcze w tym miesiącu. Termin rozprawy, jak przekazała Katarzyna Błaszczak z biura prasowego poznańskiego sądu okręgowego, został wyznaczony na 30 listopada.

Czego dotyczy sprawa?

W sierpniu 2019 r., podczas wyborów Mr Gay Poland w Poznaniu, Marek M. jako drag queen Mariolkaa Rebell wystąpił z dmuchaną lalką, która miała doczepione do głowy zdjęcie abp. Marka Jędraszewskiego. Z ustaleń prokuratury wynikało, że przy słowach odtwarzanej piosenki "…zabiłam go", mężczyzna zasymulował podcięcie nożem gardła duchownego, a dla spotęgowania efektu miał wykorzystać sztuczną krew.

Stołeczna prokuratura oskarżyła Marka M. o publiczne nawoływanie do zabójstwa duchownego, znieważenie arcybiskupa Kościoła rzymskokatolickiego i innych osób tego wyznania oraz o nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych. Zarzucane mężczyźnie czyny zagrożone są karą do trzech lat pozbawienia wolności.