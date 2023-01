Miałeś koronawirusa, a teraz masz te objawy? To może świadczyć o powikłaniach pocovidowych

Chociaż zakażenie koronawirusem to nic przyjemnego, to jednak również po przejściu tej choroby warto kontrolować swoje zdrowie. Jak się okazuje, powikłania po koronawirusie mogą być równie poważne, jak samo zakażenie, a ich objawy mogą pojawiać się nawet kilka miesięcy po zachorowaniu. Sprawdź w galerii, co może świadczyć o powikłaniach pocovidowych. Przejdź dalej -->

pixabay.com