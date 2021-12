Miałeś koronawirusa? Możesz otrzymać nawet 5 tysięcy złotych dodatku covidowego. Sprawdź, w jaki sposób dostać te pieniądze!

Trzecia dawka szczepionki - objawy. Co się dzieje po trzeciej dawce? [LISTA]

Z informacji przekazanych przez NFZ wynika, iż minister zdrowia poleceniem z 30 listopada 2021 r. zobowiązał prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do przekazania placówkom medycznym środków na przyznanie dodatkowego wynagrodzenia za pracę w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Według znowelizowanego polecenia prawo do jednorazowego dodatku covidowego mają osoby niewykonujące zawodów medycznych, które przez co najmniej 21 dni, od 1 czerwca 2021 do 30 listopada 2021 r. wykonywały czynności zawodowe w warunkach bezpośredniego kontaktu z pacjentami z podejrzeniem i zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz pracowały na oddziałach, w których placówka medyczna zapewnia łóżka dla pacjentów z podejrzeniem oraz z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (tzw. II poziom zabezpieczenia covidowego).