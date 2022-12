Miasta, które zaskakują turystów. Nowy ranking najbardziej przecenianych i niedocenianych miast świata. Na liście Warszawa i Kraków

Ranking najbardziej zaskakujących miast, czyli rozczarowujące i niedoceniane ośrodki turystyczne

Które miasto jest najbardziej rozczarowujące, a które pozytywnie zaskakuje? Warto zapoznać się z nową listą zaskakujących miast. To pomocne narzędzie przy planowaniu własnych wakacji, wycieczek i city breaków na nadchodzący rok 2023.

Firma Radical Storage opublikowała kolejną edycję rankingu najbardziej zaskakujących dla turystów miasta świata. Zestawienie układa 95 miast od najbardziej rozczarowującego do najbardziej niedocenianego.

Jak powstał ranking najbardziej zaskakujących miast?

W efekcie powstało zestawienie, ukazujące odsetek negatywnych recenzji i komentarzy dotyczących poszczególnych miast. Im więcej jest negatywnych recenzji, tym wyżej w rankingu rozczarowania znajduje się dane miasto, a odwiedzający je turyści narażeni są na doznanie tzw. syndromu Paryża.

Czym jest syndrom Paryża? To fizyczny dyskomfort spowodowany głębokim rozczarowaniem. Nazwa zjawiska bierze się od stolicy Francji. W 2021 r. raport Radical Syndrom wykazał, że to właśnie to miasto jest najbardziej rozczarowującym na całym świecie. Jednak nowy ranking z 2022 r. jest zupełnie inny, a Paryża nie ma nawet w pierwszej dwudziestce najbardziej rozczarowujących miast.

