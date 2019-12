Michał Krupiński, prezes Pekao: repolonizacja banków – opinia

Strefa Biznesu: Michał Krupiński – kim jest i jaki ma plan dla Pekao?

Czy repolonizacja się udała?

Po dwóch latach z jeszcze większą pewnością można powiedzieć, że repolonizacja części sektora bankowego miała sens i przynosi korzyści”. To słowa prezesa Pekao Michała Krupińskiego w wywiadzie dla „Sieci”. Podkreśla on, że kierowany przez niego bank to nowocześnie zarządzana instytucja finansowa, a wyniki finansowe udowadniają, że radzimy sobie lepiej niż Włosi. Prezes wspomniał, że projekt chmury obliczeniowej powołany przez PKO BP i Polski Fundusz Rozwoju robi na nim duże wrażenie. Na pewno obserwujemy te obszary, zastanawiając się, co moglibyśmy dołożyć nowego, co można wnieść wyjątkowego, a zarazem wspierającego naszą transformację biznesową – stwierdził w wywiadzie.

Zagraniczni klienci liczą się z nami!

Zdaniem Michała Krupińskiego bank Pekao nie utracił podczas niedawnych zmian pozycji banku międzynarodowego. Krytycy zmian, jakie zaplanował prezes, często podnosili kwestię utraty zagranicznych klientów. Na szczęście rzeczywistość wygląda inaczej. „Wielkie korporacje międzynarodowe nadal widzą w nas dobrego partnera w realizacji projektów na rynku polskim. Doceniają, że przez te dwa lata postępowaliśmy w sposób rozważny, budując na stabilności tej instytucji i jej potencjale, a nie w sposób nonszalancki, czego komentatorzy się trochę obawiali. Polską własność, stojące za nami wartości, udało się uczynić wielkim atutem, a nie słabością.” – stwierdza prezes Pekao.

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości UE o kredytach frankowych

W sprawie decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącej tzw. kredytów frankowych Michał Krupiński odpowiada: „Jako bank Pekao SA nie obawiamy się, bo nie mamy takich kredytów w portfelu. Ale dla całego sektora bankowego niewątpliwie może to być wyzwanie.” Jego zdaniem niepewność dotycząca kursu, jaki obierze TSUE w swojej opinii dotyczącej umów frankowych, „rzutuje w różnym stopniu na wyceny wszystkich banków”.

Trzeba natomiast zwrócić uwagę, że kluczowym czynnikiem w przypadku oceny zachowania zwrotu dla akcjonariuszy Pekao na tle rynku jest nie tylko kurs akcji, ale całkowitego zwrotu dla akcjonariusza (TSR), który bierze pod uwagę zachowanie kursu akcji, lecz również wielkość dywidend, jakie bank wypłacił. Biorąc pod uwagę tylko ostatnie dwa lata, czyli od czasu zmian właścicielskich w banku Pekao, wspomniany TSR akcji zachowywał się o blisko 16% lepiej niż indeks największych banków w Europie i o blisko 5% lepiej niż indeks największych banków rynków wschodzących w tym czasie, a Pekao wchodzi w skład obu tych indeksów – twierdzi prezes Pekao.

Jak wygląda strategia Michała Krupińskiego dla banku Pekao?

Kluczowe cele finansowe zapisane w strategii na rok 2020 to przede wszystkim C/I poniżej 40%, ROE wynoszące 12,5%, zysk netto na poziomie 3 mld zł oraz konsensus zysku wynoszący 2,7 mld zł. Prezes Pekao twierdzi, że są to realne założenia osiągalne dzięki redukcji kosztów i wzrostowi we wszystkich segmentach. Zmniejszenie kosztów jest możliwe za sprawą programu redukcji zatrudnienia (aż 100 mln zł oszczędności rocznie) czy renegocjacji umów, np. informatycznych, pozwalającej na duże cięcie kosztów rzeczowych. Krupiński zapowiada również wpłacenie mniejszej składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny już od następnego roku. Nie bez znaczenia jest też skokowy rozwój banku, czemu towarzyszy spadek kosztów.

Dla bankowca ważne jest też to, że umiemy się rozwijać, nie zwiększając kosztów ryzyka – utrzymujemy najniższe koszty ryzyka wśród największych banków w Polsce. Świadczy to o dobrym konserwatywnym zarządzaniu, podejmowaniu właściwych decyzji. Mamy dużą płynność, jesteśmy świetnie dokapitalizowani, wypłacamy solidne dywidendy. Przypomnę, w tym roku bank przeznaczy na wypłatę dywidendy 1,73 mld zł, czyli 75% jednostkowego zysku netto za 2018 r. Wliczając wypłatę za 2018 r., przekazaliśmy akcjonariuszom w ciągu ostatniej dekady łącznie 20 mld zł – najwięcej w polskim sektorze bankowym. Oczywiście, jest to wynik wielkiego wysiłku menedżerów i potężnej transformacji wewnętrznej. Dodam, że w następnych latach planujemy bycie bankiem o najwyższej stopie wypłaty dywidendy nie tylko w Polsce, ale w całej Europie – zapowiada prezes Pekao.

Jakie zmiany wprowadził już nowy prezes Pekao?

Efekty pracy Michała Krupińskiego od 2017 roku widać wyraźnie. Wzrost o 12% rocznie oraz najsilniejszy wzrost od 10 lat w poszczególnych liniach biznesowych mówią same za siebie. Co więcej, w pierwszym półroczu 2019 r. bank otworzył 208 tys. nowych kont dla klientów indywidualnych. Jest to 19% więcej niż w pierwszej połowie 2018 r. Wcześniej wyniki były jeszcze gorsze – po kilkadziesiąt tysięcy rocznie. Krupiński ma plan, by w tym roku nowych kont było w sumie pół miliona.

Prawie połowa nowych klientów to są osoby młode do 26. roku życia. W kluczowym dla nas obszarze małych i średnich polskich przedsiębiorstw rośniemy w dwucyfrowym tempie, także pod kątem wolumenów kredytowych. Innymi słowy, bank bardzo przyspieszył swoją akcję kredytową, w coraz większym stopniu finansuje polską gospodarkę. Pozostając największym bankiem detalicznym, udzielamy coraz więcej kredytów konsumpcyjnych, w tym hipotecznych. Tu ważna informacja – wzrost cyfrowej sprzedaży kredytów konsumenckich w II kwartale w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku wyniósł aż 22% – wspomina w wywiadzie prezes banku Pekao.

Czytaj także: Michał Krupiński z Pekao: repolonizacja miała sens i przynosi korzyści

Źródła cytowane: