Międzynarodowe Targi Poznańskie: Żadnych targów i wydarzeń nie będzie co najmniej do września. Spółka jednak nie zwalnia

Już wiadomo, że duże imprezy targowe, które z powodu pandemii koronawirusa zostały przeniesione na czerwiec nie odbędą się. Zarząd MTP liczy, że pierwsze wydarzenia uda się zorganizować we wrześniu lub październiku. Na razie nie ma co jednak liczyć na to, że będą one miały charakter międzynarodowy.

Na początku marca wojewoda wielkopolski zwrócił się do prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich w sprawie rozważenia przełożenia na późniejszy termin imprez targowych o charakterze międzynarodowym.

Osoby

zainfekowane 9 082

Ofiary

śmiertelne 350

Osoby

hospitalizowane 2 482

Osoby w

kwarantannie 124 311

Osoby

wyzdrowiałe 1 040

Od tego momentu, w związku zagrożeniem epidemicznym, zaczęto odwoływać kolejne wydarzenia, które miały się odbyć na terenie MTP. Część z nich, takich jak Poznań Motor Show, Targi Look oraz Beauty Vision zostały przełożone na czerwiec, z kolei organizatorzy festiwalu fantastyki Pyrkon podjęli decyzję o przeniesieniu imprezy na lipiec. Wszystko wskazuje jednak na to, że obecnie nie można liczyć na szybkie odmrożenie branży targowej i eventowej. W czwartek premier Mateusz Morawiecki przedstawił program stopniowy plan łagodzenia obostrzeń związanych z pandemią. Został on podzielony na cztery etapy, jednak w żadnym z nich nie pojawiła się informacja o możliwym powrocie do życia branży targowej.

Poznań Game Arena 2020 ma szansę się odbyć? – Bardzo nas to zmartwiło, jednak rozumiemy, że w tej chwili bezpieczeństwo jest najważniejsze – mówi Tomasz Kobierski, wiceprezes zarządu Grupy MTP. Jego zdaniem imprezy targowe będą mogły wrócić do Poznania dopiero we wrześniu lub październiku. – Na pewno nie będą to na początku wydarzenia otwarte dla dużej publiczności i o charakterze międzynarodowym, dlatego skupimy się na imprezach w formule business-to-business. Bardzo jednak liczmy na to, że pod koniec października uda się zgodnie terminarzem zorganizować Poznań Game Arena – dodaje. Czytaj też: Koronawirus przejął branże fryzjerską i kosmetyczną. Wszyscy jesteśmy dziś Małgorzatą Rozenek i Cristiano Ronaldo Zarząd MTP bacznie obserwuje to, co dzieje się poza granicami Polski, zwłaszcza w Chinach, gdzie po raz pierwszy od początku pandemii ruszyły wydarzenia targowe. – Obecnie mają one charakter wewnętrzny. Warto jednak zauważyć, że ruszyły po trzech miesiącach od rozpoczęcia epidemii na skalę ogólnokrajową. Własnie dlatego wierzymy, że po wakacjach wszystko powoli zacznie wracać do normy – wyjaśnia T. Kobierski.

Aby jednak wydarzenia mogły ruszyć konieczne jest zastosowanie nowych środków bezpieczeństwa. Dlatego MTP testuje w tej chwili system, który ma dokonywać pomiaru temperatury ciała gości. Zostanie on zamontowany przy wejściach na teren Targów. Dodatkowo tworzone jest miejsce izolacji dla osób, które wykazywać będą objawy zakażenia.

Poznańskie Targi w tej chwili, mimo ogromnych problemów całej branży, nie zostały pozbawione przychodów. Kontynuowane są prace przy polskim pawilonie na Expo w Dubaju, funkcjonuje też część gastronomiczna, czyli Garden City, która oferuje posiłki z dowozem. Zwolnień na MTP na razie nie ma MTP ratują się także zarządzaniem wiatami przystankowymi, które wynajmują reklamodawcy. – Prowadzimy też wiele projektów digitalowych. Najważniejszym z nich jest w tej chwili platforma zajmująca się promocją polskich produktów "Buy Poland". Będziemy się koncentrować na rynkach, która jako pierwsze zostaną otwarte, dlatego na początek promocja ruszy w Czechach – mówi wiceprezes.

Sprawdź również: Miliony z Unii na wsparcie wielkopolskich firm oraz szpitali. Przedsiębiorcy będą też mieli łatwy dostęp do preferencyjnych kredytów T. Kobierski zapewnia, że spółka nie zamierza na razie zwalniać pracowników, ani rezygnować z inwestycji. – Na dziś remont Areny nie jest zagrożony, postanowiliśmy jedynie spowolnić renowację pawilonu nr 4. Zgodnie z planem sprzedamy też działkę przy ul. Matejki – wylicza. Cenę wywoławczą nieruchomości MTP chcą ogłosić na początku maja. Jej sprzedaż planowana jest z kolei w lipcu. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak o sytuacji MTP - To bardzo trudny czas dla tej branży. Dla mnie i dla zarządu MTP było jasne, że pandemia wpłynie negatywnie na wyniki spółki. Właśnie dlatego szybko zostały podjęte działania, które z jednej strony redukują zbędne koszty, a z drugiej pozwalają na realizację projektów, stanowiących dodatkowe źródło przychodów, takich jak miejski outdoor. Dla zachowania płynności finansowej MTP duże znaczenie ma sprzedaż działek przy ul. Matejki, a także nieruchomości w Żernikach. Razem są one warte około 400 milionów złotych. Myślę, że warto w obecnej sytuacji przyspieszyć remont hali Arena Powinniśmy wykorzystać sytuację na rynku budowlanym. Jestem przekonany, że wykonawcy będą teraz schodzić z ceny. W samym Poznaniu z organizacji targów, czy kongresów żyje około 180 firm. Na powrót do w miarę normalnego funkcjonowania czekają też inne branże. Dlatego odmrażanie gospodarki przez premiera nie może polegać na tym, że pozwoli się ludziom na wejście do lasów czy parków - komentuje Jacek Jaśkowiak.

