Miejsca gay friendly w Poznaniu - tu geje, lesbijki i inne osoby LGBT+ mogą się czuć swobodnie!

W jaki sposób miejsca trafiają na stronę gayplaces.pl?

Wystarczy zgłoszenie właściciela. Wtedy właściciele strony zbierają informacje o miejscu i umieszczają je na mapie. Sami również wysyłają zapytania do różnych miejsc i w przypadku pozytywnej odpowiedzi dodają wizytówkę.

Sami użytkownicy strony również mogą dodać miejsca. - Jeśli uznamy, że faktycznie warto je zamieścić to tak robimy z adnotacją, że jest to miejsce zgłoszone przez społeczność. Mocno dbamy o jakość informacji na stronie. W miarę możliwości weryfikujemy informacje i zgłoszenia na niej zawarte - informuje gayplaces.pl.

Czym jest LGBT?

Społeczność LGBT obejmuje osoby należące do mniejszości seksualnych: osoby homoseksualne, osoby biseksualne oraz osoby transseksualne, a także inne osoby o nienormatywnej seksualności (wykraczającej poza normę społeczną). W węższym znaczeniu termin ten może być rozumiany jako ruch społeczny związany z samoorganizacją osób LGBT oraz działalnością na rzecz osób LGBT, w tym działalnością społeczną, polityczną, kulturową.

źródło: wikipedia.pl

ZOBACZ: