Miejska Rzeczniczka Praw Uczniowskich w Poznaniu rozpoczyna pracę. "Ważny jest dla mnie dialog i skuteczne rozwiązywanie problemów"

- To bardzo ważny moment dla poznańskich uczniów, zyskali osobę, do której mogą się zwrócić z problemem i która będzie stała na straży ich praw - mówi Przemysław Foligowski, dyrektor Wydziału Oświaty UMP. - Wierzę, że dzięki osobowości oraz wieloletniemu doświadczeniu w tych obszarach, pani Agata jest idealną kandydatką na to stanowisko.