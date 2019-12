Mieszanka Poznania związała się z Jakubem w programie "Rolnik szuka żony" - zobacz zdjęcia

"Rolnik szuka żony" to program, który wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością. Z danych Nielsen Audience Measurement, opracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl wynika, że odcinki szóstej edycji oglądało średnio od 3 do 3,5 mln widzów! W niedzielę, 1 grudnia wyemitowano finałowy odcinek szóstej edycji programu. Nagrano go po upływie dwóch miesięcy od poprzedniego. Widzowie mieli okazję zobaczyć, które pary po tak długim czasie zdecydowały się stworzyć wspólny związek.

Anna ma 34 lata i pracuje w budżetówce. Ma 12-letniego syna Jasia. To właśnie on namówił ją do udziału w programie. Jakub bardzo bał się spotkania z Jasiem, tego, czy chłopak go zaakceptuje, ale okazało się, że obaj szybko złapali kontakt. W finałowym odcinku Kuba powiedział, że podziękował Jasiowi, że to właśnie on namówił swoją mamę do udziału w programie.