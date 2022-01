Mieszkańcy Jeżyc wściekli po remoncie ulicy Nad Seganką. Ten chodnik to jest hit! Zobacz zdjęcia Grzegorz Okoński

Ul. Nad Seganką - nietypowy chodnik, brak przejść dla pieszych i brak miejsc postojowych dla samochodów. ZDM zapewnia, że jeszcze będą prowadzone tu prace i skrzyżowanie będzie przebudowane.

Próbujemy dojść do porozumienia, ale doszliśmy już do ściany, stąd takie emocjonalne słowa – mówią radni rady Osiedla Jeżyce o drodze przy ul. Nad Seganką. Wykonano ją pospiesznie, niezbyt estetycznie, bez uwzględnienia uwag radnych – i nie można wykluczyć, że trzeba będzie ją przebudowywać w dwóch miejscach, by zapewnić bezpieczeństwo przejazdu. Szczególną uwagę zwraca kolorowych... chodnik. Miasto uspokaja – to rozwiązanie tymczasowe, rejon skrzyżowania będzie poprawiony.