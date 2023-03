Mieszkańcy Poznania i okolic zapłacą więcej za wodę i ścieki? Aquanet złożył wniosek

Woda i ścieki w Poznaniu będą droższe? Wniosek został złożony

Poznański Aquanet, zgodnie z zapowiedziami, złożył 28 lutego wniosek o skrócenie obowiązywania aktualnej taryfy z równoczesnym zatwierdzenie nowej taryfy za wodę i ścieki.

- Aktualnie obowiązująca taryfa została zatwierdzona we wrześniu 2021 roku, jednak z uwagi na drastyczny wzrost kosztów funkcjonowania Spółki, odczuwalny niemalże w każdym obszarze, konieczna jest jej zmiana. We wniosku złożonym do Wód Polskich zaproponowaliśmy średni poziom podwyżki cen świadczonych usług w wysokości około 20 proc.

- informuje Zofia Koszutska-Taciak, rzeczniczka prasowa spółki.

W pierwszym roku obowiązywania taryfy metr sześcienny wody będzie kosztował 5,43 zł brutto, co stanowi podwyżkę o 7,5 proc. Odbiór ścieków dla gospodarstw domowych zdrożeje do 9,58 zł brutto za m sześć., co oznacza 28 proc. podwyżkę.