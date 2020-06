Mieszkańcy Poznania oburzeni sobotnimi zakupami Trzaskowskiego i Jaśkowiaka. Aktywiści twierdzą, że lobbują na rzecz myśliwych

Podczas weekendowej wizyty w Poznaniu Rafała Trzaskowskiego, aktualnego prezydenta Warszawy i kandydata PO na prezydenta Polski, Jacek Jaśkowiak zabrał go na poranne zakupy na Zielony Targ na placu Bernardyńskim. Prezydentom miast towarzyszyli dziennikarze, którzy relacjonowali nie tylko konferencję, ale także to, co też znalazło się w ich zakupowym koszyczku. A były to specjały nie byle jakie.

Czytaj: Rafał Trzaskowski w Poznaniu. Podziwiał przedsiębiorczość i regionalne produkty. "Tego typu targowiska podkreślają charakter miasta"

Jacek Jaśkowiak u zaprzyjaźnionego sprzedawcy kupił bowiem:

polędwicę z jelenia wędzoną na zimno,

klasyczną kiełbasę z jelenia (pieczona),

tatar z jelenia we flaku,

żebro z dzika z miodem,

żurek myśliwski,

palcówkę z jelenia.

Niektórzy poznaniacy są oburzeni konsumpcyjnym wyborem prezydenta Poznania.

- Jacek Jaśkowiak robi sobie burżujskie zakupy na ryneczku, a tym samym lobbuje na rzecz myśliwych!? SKANDAL! Nie chcemy prezydenta, który nie robi nic żeby powstrzymać przemysłowy chów zwierząt, wycina drzewa i finansuje lanserom krwawe hobby! - piszą aktywistki z grupy Poznaniacy Przeciwko Myśliwym.