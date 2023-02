Mieszkańcy Raszyna chcą drogi spacerowo-rowerowej zamiast tramwaju pod oknami. Szykują petycję do miasta!

Tramwaju nie chcą zdecydowanie mieszkańcy Raszyna, którzy prowadzą na FB grupę „Mieszkańcy os. Raszyn mówią NIE dla trasy tramwajowej na os. Kopernika”. Jak wielokrotnie mówili, nie mogli skutecznie wziąć udziału we wcześniejszych, z przełomu lat 2016/2017, konsultacjach społecznych, które zdaniem miasta przyniosły 73-procentowe poparcie mieszkańców dla inicjatywy. Za to mówią wprost: "Chcemy chodników, zachowania zieleni, oświetlenia, którego brakuje - zamiast hałasu tramwaju tuż pod oknami". Najnowszym pomysłem, który już zbiera entuzjastyczne głosy poparcia, jest koncepcja trasy spacerowo - rowerowej, także dla hulajnóg i jeżdżących na rolkach, z centrum do os. Kopernika.

– Taka trasa mogłaby przebiegać m.in. poprzez aleję jesionów przy cmentarzu, ulicę Pogodną, potem przy parku do os. Kopernika, a nawet dalej np. nad stawy na Szachtach - Kopaninie i do strumienia tamże (to już bardziej spacerowo - wycieczkowa). Tam teraz są nieużytki, a nic tam chyba nie powstanie, bo teren podmokły. Byłaby bardzo ładna, już z gotowymi alejami drzew – pisze Dorina Maciejka, administratorka grupy. – Miasto promuje obecnie rowery, a to byłoby jeszcze bardziej ekologiczne niż tramwaj i tańsze!