Mieszkańcy Starołęki mają nowy park, a w nim mnóstwo atrakcji. Zobacz, co zyskali!

Park powstał między ulicami Forteczną, Romana Maya oraz Okopową. Jego budowa rozpoczęła się jesienią ubiegłego roku (pod koniec października).

– Gotowe są boiska – wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią oraz do siatkówki z nawierzchnią poliuretanową, plac zabaw, zewnętrzna siłownia i miejsce do ćwiczeń street workout. Powstało też miejsce do gry w szachy i tenisa stołowego, pojawiły się elementy małej architektury, między innymi ławki i kosze na śmieci – wymienia Grzegorz Bubula, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie, które odpowiada za realizację tego przedsięwzięcia. I dodaje, że znajduje się tutaj również nowy parking.

W parku posadzono drzewa, krzewy ozdobne, posiano ozdobne trawy. Deszczówka będzie odprowadzania do kolektora deszczowego. Jej nadmiar trafi do zamontowanych na tym terenie zbiorników retencyjnych. Dzięki specjalnemu systemowi będzie ona wykorzystana do podlewania terenów parkowych. Na terenie parku zainstalowano oświetlenie oraz kamery monitoringu.