Mieszkańcy TBS w Poznaniu chcą zewnętrznego audytu śledczego. Anna Siedlecka: "Nieprawidłowość goni nieprawidłowość"

- stwierdziła jedna z najemczyń, Anna Siedlecka. Jej zdaniem, do GTBS Leszno w 2022 roku trafił majątek szacowany pierwotnie na 5 milionów.

- Ostatecznie spółka GTBS Leszno przejęła go za milion. Gdyby nam ktoś powiedział, że za tyle jest do zdobycia blok w Lesznie, złożylibyśmy się jako mieszkańcy PTBS po 300 zł i mielibyśmy blok w Lesznie. Nieprawidłowość goni nieprawidłowość. Musi być ujawnione, jak to wszystko się dzieje - kto wyprowadza majątek z PTBS-u, kto daje na to przyzwolenie i kto na tym zarabia.