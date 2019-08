Mieszkańcy zablokują ul. Grunwaldzką. W ten sposób chcą zwrócić uwagę na problem braku świateł na przejściu dla pieszych

Do tragicznego wypadku na Grunwaldzkiej doszło w sobotę, 3 sierpnia. Dwoje starszych ludzi zostało potrąconych na oznakowanym przejściu dla pieszych na wysokości ul. Marszałkowskiej. Oboje zostali przewiezieni do szpitala. Tam niestety zmarła 75-letnia kobieta. W stanie ciężkim do szpitala trafił też 70-letni mężczyzna.

W tym miejscu w piątek 23 sierpnia Rada Osiedla Grunwald Południe zamierza zorganizować protest.

- Będziemy okresowo blokować ruch aut, przechodząc po pasach. Pikieta ma na celu wymuszenie szybkich działań ze strony miejskich instytucji. Żądamy niezwłocznej instalacji sygnalizatorów świetlnych w tym miejscu i jeszcze lepszego oznakowania zebry!- poinformowało Stowarzyszenie Mieszkańców Abisynia.