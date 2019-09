Mieszkania od Agrobexu - komfortowa przestrzeń dla wszystkich

Uznana za jedną z najcenniejszych marek w Wielkopolsce spółka Agrobex to dla osoby poszukującej mieszkania gwarancja optymalnego wyboru. Tym bardziej, że atrakcyjnych pod wieloma względami propozycji jest sporo, a już niedługo firma wprowadzi do sprzedaży najnowszą inwestycję zlokalizowaną w Kleszczewie, gdzie w ramach projektu Kleszczewo Park powstaną dwupiętrowe budynki wielorodzinne.

Na terenie Poznania Agrobex obecnie realizuje dwa nowoczesne i kompleksowe osiedla - Wilczak 20 i Nowe Żegrze. Pierwsza z nich to rozbudowywany od kilku lat projekt mieszkaniowy zlokalizowany u zbiegu ulic Wilczak i Serbskiej. W sprzedaży nadal są jeszcze lokale z IV etapu, w ramach którego powstał budynek wielorodzinny ze 152 mieszkaniami o powierzchni od 28,97 do 75,45 m.kw. Ceny rozpoczynają się od 7150 złotych brutto za m.kw. W najbliższym czasie w sprzedaży pojawi się budynek A, który będzie zwieńczeniem realizacji całego osiedla. Tu ceny będą się zaczynać od 7550 zł za mkw. Projekt Wilczak 20 wyróżnia sporo elementów i zalet. Budynki wyposażone są w instalację fotowoltaiczną, co pozwoli na zmniejszenie kosztów energii elektrycznej na częściach wspólnych nieruchomości. Nie brakuje małej architektury, m.in. oświetlenie, ławki, stojaki na rowery, przestronny i bezpieczny plac zabaw, a także zewnętrzna siłownia. Poza częścią mieszkaniową dostępne będą także punkty handlowo – usługowe. Niepodważalną zaletą jest również doskonała lokalizacja. Umożliwia ona dogodny dojazd do centrum miasta oraz innych dzielnic Poznania. W pobliżu znajdują się przystanki autobusowe (linii 72 i 85) oraz tramwajowe (linia 3). Szybko i sprawnie dojedziemy także do centrów handlowych (Plaza, Pestka). Zwolennicy aktywności fizycznej zadowala bliskość terenów spacerowych i rekreacyjnych.

Kolejnym projektem na mieszkaniowej mapie Poznania jest osiedle Nowe Żegrze. Docelowo osiedle liczyć będzie 4 kameralne budynki wielorodzinne o niskiej, czteropiętrowej zabudowie. 3 budynki są już gotowe, a ukończenie ostatniego planowane jest na II kwartał 2020 roku. W sprzedaży dostępne są lokale z budynku A, B i C. Do dyspozycji mieszkańców są lokale 2 - lub 3 - pokojowe z aneksem kuchennym o powierzchni od 35,11 do 56,73 m. kw. Istnieje także możliwość łączenia mieszkań w jedno większe np. 4 - pokojowe. Mieszkania na parterze posiadają ogródki, a na piętrze – przestronne balkony. Co ważne, pod budynkami powstała hala garażowa, a uzupełnieniem są naziemnie miejsca postojowe. Ceny rozpoczynają się od 7200 zł brutto za mkw. Dzielnica Rataje, gdzie powstaje projekt Nowe Żegrze to gwarancja dostępności wszystkich udogodnień dla mieszkańców. Lokalizacja osiedla umożliwia szybki dojazdu do innych części miasta, zarówno samochodem jak i komunikacją miejską (przystanki linii autobusowej i tramwajowej, w tym także linie nocne). Ponadto, w pobliżu inwestycji znajdują się liczne tereny zielone, ścieżki rowerowe i obiekty sportowe. Nie brakuje także szkół, przedszkoli oraz sklepów i punktów handlowo – usługowych (Biedronka, Lidl, galerie handlowe itd.).

Kolejnymi inwestycjami mieszkaniowymi Agrobexu są osiedla zlokalizowane poza stolicą Wielkopolski. Na terenie podpoznańskiego Zalasewa powstaje osiedle Radosna III. W sprzedaży są lokale z budynku A.2.1 i B. Przyszli klienci mają do wyboru mieszkania dwu-, trzy- i czteropokojowe. Lokale usytuowane na parterze będą posiadały ogródki, natomiast mieszkania na wyższych kondygnacjach duże balkony. Cena rozpoczynają się o 4900 zł brutto za mkw. Natomiast w miejscowości Pobiedziska, przy ulicy Kutrzeby realizowany jest projekt Zielone Pobiedziska. Powstanie 5 kameralnych budynków wielorodzinnych, z 15 mieszkaniami każdy. Deweloper proponuje lokale dwu- i trzy- pokojowe o powierzchni od 40,7 do 57,7 mkw. Mieszkania na parterze będą posiadały ogródki, a lokale na piętrze przestronne balkony. Na terenie osiedla nie zabraknie miejsc postojowych, powstanie także plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców oraz elementy małej architektury. Realizacja inwestycji została podzielona na etapy. Jako pierwszy powstanie budynek B1, gdzie planowany termin ukończenia to już IV kwartał 2019 roku. Z kolei w I kwartale 2020 roku przewidziano oddanie budynku B2. Ceny rozpoczynają się od 4600 złotych brutto za m.kw.

Warto dodać, że klienci Agrobexu mogą skorzystać również z opcji wykończenia mieszkań pod klucz w jednym z dwóch pakietów - Idea lub Perfect

W ramach każdego z nich istnieje możliwość wyboru gamy materiałów w trzech różnych kompozycjach.