Mieszkania wielkości pokoju. Mini kawalerki na sprzedaż w Polsce. Ile zapłacimy za najmniejsze mieszkania? Sprawdź! Weronika Błaszczyk

Kawalerki w Polsce choć małe, mogą być naprawdę przytulne. Ponadto, pomimo niewielkiego metrażu, da się ta zemścić najpotrzebniejsze rzeczy. Ile one kosztują? Sprawdź!

Pomieszczenia o metrażu do 15 m² – czasem to jedynie jeden pokój w dużym domu, a czasem, jak się okazuje, całe mieszkanie, zawierające kuchnię, łazienkę i przestrzeń sypialnianą. Mini kawalerki w Polsce stają się coraz popularniejsze. Nie brakuje osób, które decydują się na zakup takiego mikroapartamentu. Często ich ceny nie są szczególnie wysokie, co pozwala na dorobienie się niewielkich, ale własnych czterech ścian, także osobom mającym ograniczony budżet. Ile kosztują najmniejsze mieszkania w Polsce? Jak wyglądają mikroapartamenty na sprzedaż? Dowiedz się tego, sprawdzając naszą galerię!