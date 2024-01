Mieszkaniec Pleszewa zmarł w kościele. Mężczyzna zemdlał w świątyni. Mimo reanimacji nie udało się go uratować Piotr Fehler

Zobacz galerię (2 zdjęcia)

74-letni mieszkaniec Pleszewa zemdlał w trakcie mszy świętej w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Pleszewie. Mimo długiej reanimacji nie udało się go uratować. Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek, 30 stycznia podczas wieczornej eucharystii