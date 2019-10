Mieszkanka Poznania w "Milionerach". Wygrała 250 tys. zł! Znasz odpowiedź na pytanie za pół miliona? Sprawdź!

Agata Langowska pracująca na co dzień jako asystent sędziego w jednym z poznańskich sądów swoją grę w "Milionerach" rozpoczęła w poniedziałek, 28 października. Program skończył się w momencie, gdy odpowiedziała na pytanie za 10 tys. zł. Do tego momentu wykorzystała tylko jedno z kół ratunkowych - poprosiła o pomoc publiczność przy pytaniu o to, jaki kolor oczu ma najwięcej ludzi na świecie. Na szczęście najwięcej osób z grona publiczności wskazało prawidłową odpowiedź (brązowe).

Ciąg dalszy gry pani Agaty mogliśmy oglądać we wtorkowym odcinku "Milionerów". Poznanianka szła dosłownie jak burza. Kolejne koło ratunkowe "pół na pół" pomogło jej w udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytanie:

Co ma egzokarp, mezokarp i endokarp?

A: karp

B: skarpa

C: staw skokowy

D: brzoskwinia

Gdy po użyciu koła zostały odpowiedzi "karp" i "brzoskwinia" pani Agata słusznie postawiła na odpowiedź "D".