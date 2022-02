Mietek Jurecki: Nie interesuje mnie krytyczne nastawienie Krzyśka Cugowskiego, bo on już z nami nie gra. Jacek Kawalec umie śpiewać

Ze względu na porę, o której chciał się pan spotkać [godz. 9 rano – przyp. red.], zakładam, że jest pan rannym ptaszkiem, a nie nocnym markiem? Jak to wpływa na sam proces twórczy?

Po prostu nie jestem artystą, ponieważ oni podobno śpią do 14. Pamiętam, gdy kiedyś w telewizji, w trakcie „Szansy na Sukces” Wojtek Mann spytał się, o której wstaliśmy. Większość zaproszonych artystów odpowiadała, że o godz. 12, ale gdy pytanie skierowano do mnie, to wyznałem: „o 7 rano”. Na to on: „a co ci dolega?” (śmiech) Najwidoczniej nie jestem artystą lub jestem artystą wyjątkowym. Szkoda mi dnia, zwłaszcza gdy większość wydarzeń artystycznych, które niegdyś się odbywały, zostały odwołane przez „ministra choroby”, chociaż nadal można iść z kilkutysięcznym tłumem na mecz piłkarski. Teraz wieczory można spędzić jedynie na rozmowie. Lubię kontakt z drugim człowiekiem, dlatego kocham grać koncerty. Na nich widać prawdziwą reakcję i emocje publiczności. Tam nikogo się nie oszuka, jeśli źle się zagra. Publiczność to wyłapie i nie zaklaszcze, bo nikt jej tam na siłę nie przyprowadził.