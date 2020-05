Mija 10 lat od mistrzostwa Lecha. Tak świętował Poznań!

Lechici mieli przewagę od początku spotkania, co potwierdzili w 22. minucie, kiedy to kibice przy Bułgarskiej pierwszy raz oszaleli ze szczęścia. Z rzutu wolnego z ok. 40 metrów futbolówkę wrzucił Semir Stilić, w polu karnym Grzegorz Wojtkowiak wygrał główkę z obrońcą Zagłębia, a piłkę do własnej bramki skierował Wojciech Kędziora. Być może w ciągu czterech dni dwie najważniejsze bramki w tamtym sezonie to samobójcze trafienia Mariusza Jopa i wspomnianego zawodnika Zagłębia.