Mija 12 lat od wprowadzenia "The Poznan" na światowe trybuny. Fani Lech Poznań zainspirowali najpierw kibiców Manchesteru City

To właśnie słynne trzymanie się za barki stojąc tyłem do płyty boiska i podskakiwanie w rytm piosenki, otrzymało od kibiców Manchesteru City, popularną już na całym świecie nazwę "The Poznan". Nie trzeba było długo czekać, aby fani "Obywateli" wprowadzili tę cieszynkę do swojego repertuaru. W internecie krąży już wiele filmików z udziałem fanów angielskiej drużyny, którzy bardzo często celebrują w taki sposób zdobyte bramki przez swój zespół. W taki sposób świętowali między innymi podczas wygranych derbów miasta z Czerwonymi Diabłami (6:3).