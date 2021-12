Mija właśnie 51 lat od GRUDNIA 1970. Wywiad z Henrykiem Mierzejewskim - uczestnikiem tamtych wydarzeń

Przysłowiowy Janek Wiśniewski nazywał się Zbigniew Godlewski, miał 18 lat. Nie widziałem jego śmierci, usłyszałem tylko słowa: zabili go. Stało się to na ul. Czerwonych Kosynierów, dzisiaj to ul. Morska. Nie znałem go, ani ludzi, z którymi chwilę później wziąłem na ramiona jego ciało. Niosło się go bardzo ciężko, bo martwe ciało jest bezwładne, wyślizguje się z marznących rąk. Dotarliśmy do dworca Gdynia Główna i tam zdecydowaliśmy, że musimy zorganizować coś na kształt noszy, jakąś deskę czy coś takiego. Kolega wystawił drzwi z zawiasów, były to drzwi toalety z baraków stoczniowych, które tam stały. Położyliśmy ciało Zbyszka na nich i ruszyliśmy dalej do miasta. Cały czas był nad nami helikopter, robili nam zdjęcia, zrzucali świece dymne. Do dziś pamiętam, jak ludzie wybiegali ze sklepów na ulice z wiadrami wody, wyłapywali te świece i gasili w tej wodzie. Ktoś przyniósł nam krzyż dla Zbyszka. To właśnie z helikoptera zrobili nam to słynne zdjęcie, jak niesiemy Zbyszka.