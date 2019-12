Mikołaje biznesu: Dołącz do akcji i ufunduj zimowy wypoczynek dzieciom z domów dziecka

zobacz galerię (2 zdjęcia) Młode Wilki (taką nazwę przyjęły jako drużyna sportowa, co jest ważne, bo wskazuje na chęć integracji i przynależności do wspólnoty): Jarek, i idąc w lewo: Marysia, Monisia, Haneczka, Wera. FUNDACJA POMOCY DZIECIOM TAK PO PROSTU zobacz galerię (2 zdjęcia)

Podopieczni wielkopolskich domów dziecka wyjadą na ferie do Zakopanego. „Mikołaje biznesu” to druga odsłona przedsięwzięcia „Głosu Wielkopolskiego” we współpracy z Fundacją Pomocy Dzieciom „Tak Po Prostu” oraz z udziałem sponsorów dziecięcych marzeń.