Mikołajkowe muffinki, prosty przepis na słodki przysmak. Zobacz, jak zrobić babeczki krok po kroku

Muffinki w prezencie na mikołajki i święta

Mikołajki to radosne święto. By uczcić szczodrość św. Mikołaja, warto sprezentować sobie lub bliskim drobny upominek. Bardzo dobrym pomysłem są domowe słodkości.

Piernikarki - tak o sobie mówią. Ich naturalne pierniki to małe dzieła sztuki!

Proponujemy przygotować mikołajkowe muffinki. To pyszne czekoladowe babeczki udekorowane kremem maślanym na kształt czapeczki św. Mikołaja. Dodatkowo muffinki możemy ozdobić gotowymi, jadalnymi ozdobami. W sklepach można obecnie znaleźć wiele gotowych, czekoladowych, świątecznych ozdób, m.in. w kształcie gwiazdek, śnieżynek, św. Mikołaja, bałwanka czy renifera.

Krem maślany, zwany także lukrem maślanym, to klasyczny i podstawowy krem przygotowywany do dekoracji tortów i babeczek. Robi się go bardzo prosto, jest stabilny, utrzymuje kształt i może być długo przechowywany. Jest bardzo słodki.